  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptı
Takip Et

ABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de üretici enflasyonu sürpriz yaptı
Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükselirken, hazirandan bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Bu dönemde yüzde 0,2 artması beklenen ÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,3 artış göstermişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise kasımda yüzde 3 oldu.

Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gören üretici enflasyonunun kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, ekimde yüzde 2,6 yükseliş kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 arttı.

Aylık bazda piyasa beklentisine paralel gerçekleşen çekirdek üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 3,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor.

ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştıABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştıKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya'nın altın ve döviz rezervleri arttı
Rusya'nın dış ticaret fazlası 118,6 milyar dolar
Rusya'nın dış ticaret fazlası 118,6 milyar dolar
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İsviçre Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Hollanda bankaları, evde nakit tutun çağrısında bulunacak
Hollanda bankaları, evde nakit tutun çağrısında bulunacak
Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı
Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı