  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de yeni konut satışları martta beklentilerin üzerine çıktı
Takip Et

ABD'de yeni konut satışları martta beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de yeni konut satışları, martta yüzde 7,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de yeni konut satışları martta beklentilerin üzerine çıktı
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, geçen ay mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 7,4 artarak 724 bine ulaştı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışlarına dair piyasa beklentisi 684 bin olması yönündeydi.

Yeni konut satışları, şubatta yüzde 3,1 artışla 674 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, martta yıllık bazda da yüzde 6 yükseldi.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 1,9 azalarak 403 bin 600 dolara indi.

ABD'de imalat sanayi PMI, nisanda beklentilerin üzerine çıktıABD'de imalat sanayi PMI, nisanda beklentilerin üzerine çıktıKüresel Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldıFinans
ABD'de mortgage faiz oranı yükseldiABD'de mortgage faiz oranı yükseldiKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
IMF, 14 yıl sonra Suriye’ye misyon şefi atadı
IMF, 14 yıl sonra Suriye’ye misyon şefi atadı
IMF, küresel kamu borcunun artacağı uyarısında bulundu
IMF, küresel kamu borcunun artacağı uyarısında bulundu
ABD'de imalat sanayi PMI, nisanda beklentilerin üzerine çıktı
ABD'de imalat sanayi PMI, nisanda beklentilerin üzerine çıktı
ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi
ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi
Tavuktan Boeing'e: ABD-AB ticaret savaşlarının kazananı kim oldu?
Tavuktan Boeing'e: ABD-AB ticaret savaşlarının kazananı kim oldu?
Kritik hammaddeler yeni ticaret savaşının anahtarı oluyor
Kritik hammaddeler yeni ticaret savaşının anahtarı oluyor