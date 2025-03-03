ABD'den, Meksika ve Kanada’ya yönelik gümrük vergisini hafifletme sinyali

Başkan Donald Trump, Salı günü Kanada ve Meksika'nın ABD'ye yaptığı ihracata yeni gümrük vergileri getirmeyi planlıyor. Ancak Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Pazar günü yaptığı açıklamada, bu vergilerin Trump’ın öngördüğü yüzde 25 seviyesinde olmayabileceğini belirtti.

Fox News televizyonunda yayınlanan “Sunday Morning Futures” programına konuşan Lutnick, “Bu değişken bir durum” dedi.

Lutnick, “Salı günü Meksika ve Kanada'ya gümrük vergileri uygulanacak. Bunların tam olarak ne olduğunu başkan ve ekibinin müzakere etmesine bırakacağız” diye konuştu.

"Meksika ve Kanada sınırlarını güvence altına aldık"

Trump yönetimi, Kanada ve Meksika’nın ABD'ye yasadışı uyuşturucu akışını engellemek için hala yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle geçen hafta Meksika'dan gelen tüm mallara ve Kanada'dan enerji dışı ithalata yüzde 25'lik gümrük vergileri açıklamıştı. Lutnick’in ifadeleri, vergilerin tamamını uygulamayabileceğinin göstergesiydi.

Lutnick, “fentanil” adlı ölümcül uyuşturucunun ülkeye girmeye devam etmesine rağmen Meksika ve Kanada'nın ABD ile olan sınırlarını güvence altına alma konusunda “makul bir iş yaptıklarını” belirtti.

Trump, gümrük vergilerini ilk olarak bir ay önce açıklamış ancak Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un uyuşturucu akışını engellemek için Meksika'nın ABD ile olan kuzey sınırına 10 bin asker göndereceğini açıklaması ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun konuyla ilgilenmesi için bir yetkili atayacağını söylemesinin ardından yürürlük tarihini ertelemişti.

Trump Çin'i suçlamıştı

Donald Trump ayrıca Salı günü Çin mallarına yüzde 10'luk bir gümrük vergisi daha ekleyerek 4 Şubat'ta uygulamaya koyduğu yüzde 10'luk vergiyi iki katına çıkarıyor. Trump, ABD'ye fentanil kaçakçılığının kaynağı olarak Çin'i suçlamıştı.

Başkan Trump, geçen hafta yeni gümrük vergilerini açıklarken Truth Social platformunda şunları ifade etti:

“Meksika ve Kanada'dan ülkemize hala çok yüksek ve kabul edilemez seviyelerde uyuşturucu akıyor. Çoğu fentanil formunda olan bu uyuşturucuların büyük bir yüzdesi Çin'de üretiliyor ve Çin tarafından tedarik ediliyor.”

Ticarete bağımlı ekonomisiyle ihracatının yüzde 80'ini ABD'ye yapan Meksika’nın Devlet Başkanı Sheinbaum, geçen hafta ülkesinin yeni vergi yürürlüğe girmeden önce “ABD ile bir anlaşmaya varmayı beklediğini”, aksi takdirde Meksika'ya ihraç edilen ABD ürünlerine karşılık olarak kendi yeni vergilerini uygulayabileceğini belirtti.

Trump Şubat ayı başında ABD'nin Kanada'dan ithal edilen ürünlere uygulayacağı yüksek gümrük vergisini ilk kez açıkladığında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau bunun “tamamen haksız” olduğunu söylemiş ve 12 Mart'tan itibaren Kanada'ya ihraç edilen ABD menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 vergi uygulamayı taahhüt etmişti. Kanada her iki metalde de ABD'ye en çok ihracat yapan ülke konumunda.

Ekonomistler tüketiciler için maliyeti artıracağını söyledi

Ekonomistler, Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük vergilerinin tüketiciler için perakende fiyatlarını ve işletmeler için malzeme maliyetlerini arttıracağını söylüyor. Meksika, Kanada ve Çin, sırasıyla ABD'nin en büyük üç ulusal ticaret ortağı. Ancak 27 ülkeli Avrupa Birliği toplu olarak ABD ile her üçünden de daha fazla ticaret yapıyor.

Geçen hafta yeni başkanlık döneminin ilk kabine toplantısında Trump, “çok yakında” AB'nin ABD'ye ihracatına yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Trump'ın ABD'ye gönderilen mallara yönelik yeni gümrük vergisinin sinyalini vermesiyle birlikte AB, “haksız” ticaret engellerine “kesin ve derhal” karşılık verme sözü verdi. AB yönetimi, Trump'ın kendi gümrük vergisini uygulamaya devam etmesi halinde ABD'den ithal edilen mallara kendi gümrük vergisini uygulayacağını açıkladı.

Trump, ABD ihracatına vergi uygulayan ülkelere yönelik karşılıklı tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirdi. Trump ayrıca otomobil ithalatı, kereste, eczacılık ürünleri ve diğer mallara da gümrük vergisi getirilebileceğini ima etti.

ABD ekonomisi için faydalı olacak

Birçok ekonomist, gümrük tarifelerinin fiyatların yükselmesine yol açarak ABD'de sorunlu enflasyonu artırabileceği konusunu dile getirdi. Trump, Amerikalılar için kısa vadeli acılar olabileceğini kabul etti ancak gümrük tarifelerinin nihayetinde dünyanın en büyüğü olan ABD ekonomisi için faydalı olacağını dile getirdi.

Trump, uygulayacağı gümrük vergilerinin, yabancı şirketlerin ürünlerinin ABD'ye denizaşırı sevkiyatında gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD'de daha fazla üretim yapmaları için bir teşvik olacağını söylüyor.

Trump ayrıca daha acil olarak ABD'ye uyuşturucu akışına odaklanmış durumda.

Bu konuda sosyal medyada paylaşım yapan Trump, “Bu tehlikeli ve yüksek bağımlılık yaratan zehirlerin dağıtımı nedeniyle geçen yıl 100 binden fazla insan öldü” dedi.

“Son 20 yılda milyonlarca insan öldü” ifadesini kullanan Trump, şunları kaydetti:

“Kurbanların aileleri harap oldu ve pek çok örnekte neredeyse yok oldular. Bu belanın ABD'ye zarar vermeye devam etmesine izin veremeyiz ve bu nedenle, durana ya da ciddi şekilde sınırlandırılana kadar, 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan vergilerin gerçekten de planlandığı gibi yürürlüğe girecektir.”