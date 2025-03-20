  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. AB'den ABD vergilerine yönelik misillemede geri adım
Takip Et

AB'den ABD vergilerine yönelik misillemede geri adım

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine karşı planladığı misillemeleri nisan ortasına kadar erteledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB'den ABD vergilerine yönelik misillemede geri adım
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesinde AB ve ABD arasındaki ticari sorunlar konusunda konuştu.

AB'nin ABD çelik ve alüminyum tariflerine karşı hazırladığı iki önlem setinin zamanlamasını uyumlu hale getireceklerini belirten Sefcovic, bu süreçte üye ülkelerle görüşeceklerini ve ABD tarafıyla müzakereler için de zaman kazanacaklarını söyledi.

Sefcovic, taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde AB'nin ABD yönetiminin 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı yeni karşılıklı tarifeleri dikkate alarak yanıtını yeniden ayarlayacağını, bu yaklaşımla sert, orantılı, sağlam ve iyi ayarlanmış bir karşılık verilebileceğini anlattı.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart'ta yürürlüğe girdi.

AB, aynı gün ABD'ye 26 milyar avroluk karşı önlem uygulanacağını açıkladı. AB gümrük vergilerinin 1 ve 13 Nisan olmak üzere iki aşamada yürürlüğe girmesi planlanıyordu.

AB tarafı, misilleme gümrük vergilerine tabi tutulabilecek ABD ürünleri listesi de yayımladı.

Toplam 99 sayfalık ürün listesinde, et, tavuk, hindi, süt ve krema, kuruyemiş, kahve, meyve ve sebze, alkollü içecekler, sakız, elektronik sigara, Amerikan yaşam tarzıyla özdeşleşmiş viski, giysi, el aleti, makine ve motosiklet gibi çeşitli ürünler de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirilen yüzde 50 gümrük vergisinin kısa sürede kaldırılmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.​​​​​​​

ABD'nin cari açığı daraldıABD'nin cari açığı daraldıKüresel Ekonomi

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttıEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Philadelphia Fed İmalat Endeksi martta beklentileri aştı
Philadelphia Fed İmalat Endeksi martta beklentileri aştı
ABD'nin cari açığı daraldı
ABD'nin cari açığı daraldı
ABD'de ikinci el konut şubatta beklentileri aştı
ABD'de ikinci el konut şubatta beklentileri aştı
İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
İsveç Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı