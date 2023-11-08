AB'den Batı Balkanlar'a 6 milyar Euroluk destek hazırlığı

AB Komisyonu, ekonomik büyümeyi artırmak ve sosyo-ekonomik yakınlaşmayı hızlandırmak amacıyla Batı Balkanlar'a yönelik hazırladığı yeni büyüme planı teklifini açıkladı.

Genişleme sürecini hızlandıracak ve ekonomik büyümeyi artıracak reform ve yatırımları desteklemek amacıyla hazırlanan plana göre, 2024-2027 dönemi için Batı Balkanlar'a yönelik 6 milyar Euro'luk yeni bir Reform ve Büyüme Fonu kurulacak. Bunun 2 milyar Euro'su hibe, 4 milyar Euro'su da imtiyazlı krediden oluşacak.

Bu kaynakla Batı Balkanlar'ın Tek Pazar kurallarına uyumu ve ekonomik entegrasyonun artırılması hedeflenecek.

Ürünlerin, hizmetlerin ve işçilerin serbest dolaşımı, Avrupa ödeme alanına erişim, kara yolu taşımacılığının kolaylaştırılması, enerji piyasaları ve tedarik zincirlerinin entegrasyonu planda öncelikli alanlar olacak.

AB kural ve standartlarına dayalı Ortak Bölgesel Pazar aracılığıyla Batı Balkanlar'daki ekonomik entegrasyon daha da genişletilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Plan, AB'nin Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Karadağ ile ekonomik ilişkilerini artırmayı amaçlıyor.