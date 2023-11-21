AB’den çevrimiçi gıda dağıtım şirketlerine antitröst baskını

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB üyesi iki devlette gıda ve diğer tüketim mallarının çevrim içi sipariş ve teslimatında faaliyet gösteren şirketlerin tesislerinde habersiz denetimler gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, denetimlerin, şirketler arası bilgileri paylaşmak gibi rekabet hukukunun muhtemel ihlalleriyle ilgili olduğu, ilgili şirketlerin kartel ve kısıtlayıcı iş uygulamalarını yasaklayan AB antitröst kurallarını ihlal etmiş olabileceği kaydedildi.

Söz konusu denetimler, komisyonun 2022 yılındaki soruşturma kapsamında yapılırken, baskınlarda komisyon, hassas ticari bilgileri paylaşmak ve rakiplerinin personelini işe almaktan kaçınmak gibi yasa dışı anlaşmalar yaptıklarına dair kanıt arıyor.

Öte yandan AB Komisyon yetkililerine denetimlerde, ilgili ulusal rekabet otoritelerinden mevkidaşları da eşlik etti. Komisyon, söz konusu şirketlerin isimlerini vermedi.

AB rekabet yasasının ihlal edilmesi durumunda, AB Komisyonu yıllık cironun yüzde 10'una kadar ceza uygulayabilir.