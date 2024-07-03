AB’den gümrükte 150 euro sınırı için yeni hazırlık

Avrupa Birliği (AB), malların gümrük vergisinden muaf tutulduğu 150 euro eşiğini kaldırmayı planlıyor. Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Komisyonu, bu ayın sonlarına doğru, ürünlerin gümrüksüz olarak satın alınabilmesi için mevcut 150 euroluk eşiğin kaldırılmasını önerecek. Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, hedef alınan ana platformların Çin'in online pazarları Temu ve AliExpress ile giyim perakendecisi Shein olduğunu söyledi.

Komisyona göre geçen yıl AB'ye gümrüksüz 150 euro eşiğinin altında 2,3 milyar ürün ithal edildi. Komisyon verilerine göre, e-ticaret yoluyla yapılan ithalat bir önceki yıla göre iki kattan fazla artarak Nisan ayında 350 bini aştı ya da hane başına neredeyse iki teslimat yapıldı.

Hükümler, AB müşterilerine doğrudan blok dışından gönderim yapan tüm çevrimiçi perakendeciler için geçerli olacak. ABD merkezli Amazon genellikle Avrupa merkezli satıcıları kullanıyor.

Bir başka olası tedbir de, büyük platformların, değeri ne olursa olsun, KDV ödemeleri için çevrimiçi kayıt yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi olabilir.

2021'den bu yana, AB şirketlerine gönderilen paketler değerlerine bakılmaksızın KDV ödüyor, ancak gümrükten muaf. Seçenekler, bu yılın sonunda göreve başlayacak olan yeni komisyona hazırlık olarak ortaya konulacak.