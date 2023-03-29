AB'den şirketlere yönelik 'bürokrasi' kolaylaştırması

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Birlik ülkelerindeki işletmelerin bürokratik işlemlerini azaltmak için dijital işlemleri ve resmi süreçleri kolaylaştırmaya yönelik yeni yönetmelik teklifini tanıttı. Teklife göre, farklı AB ülkelerinde işletmelere yönelik bürokratik işlemler kolaylaştırılacak.

Bu çerçevede, ortak AB şirket sertifikası uygulamasına başlanacak. Ücretsiz olacak ve bütün AB dillerinde hazırlanacak sertifika, şirketler hakkında temel bilgileri içerecek. Böylece işletmelerin idari masrafları azaltılacak.