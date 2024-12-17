Alibaba, Intime'ı 1,28 milyar dolar zararla satıyor

Alibaba Group'dan yapılan açıklamaya göre, şirket ve azınlık hissedarı Intime'ı Çinli tekstil ve hazır giyim grubu Youngor Group'a yaklaşık 7,4 milyar yuan (Yaklaşık 1,02 milyar dolar) brüt gelir karşılığında satmayı kabul etti.

Alibaba, büyük mağaza zinciri Intime'ı 2017'de 2,5 milyar dolara satın almıştı. Alibaba, Intime satışıyla ilgili olarak yaklaşık 9,3 milyar yuan (Yaklaşık 1,28 milyar dolar) zarar kaydetmeyi bekliyor.

Bu hamle, Alibaba'nın Çinli rakipleriyle artan rekabetin ortasında e-ticaret sektörüne odaklanmak için işlerini yeniden yapılandırmasınan ardından geldi.

Alibaba, yavaşlayan Çin ekonomisi ve daha sert rekabet ortamında gelir büyümesini artırmada zorluklarla karşı karşıya kaldı. PDD Holding'in Pinduoduo e-ticaret platformu ve ByteDance'in kısa video uygulaması Douyin gibi yerel yeni şirketler, Alibaba'nın pazar payını elinden alıyor.