Alman devleri krizin eşiğinde! Üretim durabilir

Almanya'nın otomotiv, elektrik ve metal sektörlerinde işverenler, çalışanlara yönelik yeni bir maaş zam teklifi sundu. Reuters'a dayandırılan bilgilere göre, işverenler 27 ay içinde kademeli olarak yüzde 1.7 ve yüzde 1.9 oranlarında maaş artışları önerdi. İlk zam 1 Temmuz 2025'te, ikinci zam ise bir yıl sonra yapılacak. Ancak bu oranlar, sendikanın beklentilerinden oldukça uzak. Kuzey Almanya'nın ilk resmi açıklamayı yapması beklenirken, diğer bölgelerin de bu açıklamalara paralel hareket edeceği öngörülüyor.

İşverenler arasında dev isimler de bulunuyor

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, yaklaşık dört milyon işçi adına yüzde 7 oranında bir maaş artışı talep ediyor. Sendika, taleplerinin karşılanmaması durumunda grev tehdidinde bulundu. IG Metall’in görüşmelerde yer alan işverenler arasında Siemens, Mercedes-Benz ve BMW gibi dev isimler bulunuyor. Ancak Volkswagen bu görüşmelere dahil değil. Volkswagen, kendi içinde yürüttüğü toplu sözleşme müzakerelerine devam ediyor. Volkswagen ile yapılan ilk tur görüşmeler bir anlaşmaya varılmadan sona erdi ve IG Metall, bu süreçte de grev tehdidini sürdürüyor.

Almanya’da sanayisizleşme tehlikesi

Diğer bir yandan Volkswagen, yüksek maliyetler ve yurt dışından gelen güçlü rekabetle de tehdit altında. Şirketin Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma ihtimalinin olduğu medyaya yansıdı. Bu da, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın sanayisizleşme tehlikesinde olduğunu açıkça gösteriyor.