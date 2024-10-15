Türkiye sofralık zeytin ihracatında 210 milyon dolara ulaştı

İZMİR / EKONOMİ

2023/24 sezonunda siyah zeytin ihracatının 162,5 milyon dolar olurken, yeşil zeytin ihracatının 47,5 milyon dolara ulaştığını dile getiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, 2024/25 sezonuna da büyük umutlarla girdiklerini dile getirdi.

Türk zeytini dolar bazında yüzde 46 değerlendi

Türkiye’nin 2023/24 sezonunda gerçekleştirdiği 210 milyon dolarlık sofralık zeytin ihracatının yüzde 97’sinin ambalajlı ihracat olduğunu söyleyen EZZİB Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş, zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının 2022/23 sezonuna göre yüzde 46’lık artışla 1,84 dolardan 2,70 dolara çıktığının altını çizdi. Gündeş, sofralık zeytin ihracatında miktar bazında yüzde 22’lik düşüşle 100 bin tondan 78 bin tona gerilemesine rağmen, döviz getirisindeki artışın temelinde sofralık zeytin ihracatında ortalama ihraç fiyatının dolar bazında yüzde 46 artışının yattığına vurgu yaptı.

Zeytincilik sektörü olarak 2024/25 sezonunda, 2022/23 sezonu benzeri dünya liderliğine ulaşacak bir rekolte beklediklerini aktaran Gündeş, “Sofralık zeytin ihracatında 100 bin tonu geçmeyi, döviz getirisinde de 250 milyon doları aşmayı hedefliyoruz” dedi.

İhracatı Avrupa, Ortadoğu ve Amerika sırtladı

Türkiye, 2023/24 sezonunda 121 ülkeye 162,5 milyon dolarlık sofralık siyah zeytin ihraç ederken, Avrupa ülkelerine 90 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç etti. Siyah zeytinde Türkiye’nin ikinci büyük pazarı 34 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri oldu. Amerika kıtası 12,5 milyon dolarla Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini izledi.