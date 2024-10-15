BATiGED, “uluslararası vizyon”la yola çıktı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'nin ticaret ve sanayi dünyasına katkı sağlama misyonuyla yola çıktıklarını ifade eden Kaan Sezer, “Üyelerimizin kişisel ve mesleki gelişimini desteklemeyi öncelikli hedef olarak belirledik. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmayı temel prensip olarak kabul ediyoruz. Amacımız üyelerimizin ticari kapasitelerini artırmak, yeni iş fırsatları yaratmak ve ulusal ekonomiye katkı sağlamak. En önemli vizyonlarımızdan biri, uluslararası platformlarda iş insanlarını desteklemek ve iş dünyasında Türkiye’nin stratejik önemini artırmak” diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda ticari alanda bir köprü görevi üstleneceklerini dile getiren Sezer, hem ulusal hem uluslararası arenada etkin bir güç olarak, uluslararası lobicilik faaliyetlerinde var olmayı hedeflediklerini vurguladı. Sezer, derneğin temel hedeflerini başlıklar halinde iş ağı gelişimi ve yeni fırsatlar yaratma, yatırımcı grubu ile startup destekleme, iş geliştirme ve mesleki dayanışma, yurt içi ve yurt dışı temsilcilikler açma, ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenleme, sosyal sorumluluk ve gençlere destek, mesleki eğitim ve üyelerin gelişimi şeklinde sıraladı.

BATiGED’in idari kadrosu şu isimlerden oluştu:

Yasin Çakır, Ali Sütcü, Abdullah Odabaşı, Hüseyin Vural, Atilla Atıcı, Tolga Altıntaş, Gizem Çakır, İrfan Tüzünsoy, Toygar Köse, K.Burak Güven, Şenay Tezcan, Serkan Tunalı, Anıl Çetiner, Fatih Çetin, Ferdi Özel, Demet Aksu, Y.Kaan Sezer, Hamdi Çalışıyor, Oktay Müftüoğlu.