Farmavet İnternational, karides üreticilerinin sorunlarına çözüm üretiyor

MANİSA / EKONOMİ

Yaklaşık 3 yıllık bir sürecin ardından 2022 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde ruhsatlanan ürün, karides çiftliklerinde erken ölüm sendromu ve beyaz benek sendromu gibi hastalıkların önlenmesi ve bunlara karşı karideslerin bağışıklıklarının arttırılmasında rol oynuyor.

Farmavet International Global İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Petekkaya, ürünün kullanılmasıyla birlikte, yetiştiricilerin daha rahat ve risklere karşı daha güvende olacağını ve sofralarda tüketilen su ürünlerinin de doğal yollarla beslenmiş olacağını vurguladı.

Eylül ayında Nanjing, Hangzhou, Guangzhou ve diğer bölgeleri ziyaret ederek, ürünün etkilerini yerinde gördüğünü belirten Petekkaya, “Seagul adasındaki bir çiftlikte, uzun zamandır karşılaşılan vibrio parahaemalyticus bakterisi ile mücadele ve beyaz dışkı vakaları söz konusuydu. Çiftlikte, Aqua 7 Force kullanımı iki dönemdir iyi sonuçlar veriyor. Daha önceleri 360 bin post larva atılan toprak havuzlardan 70 gün içinde 300 kilogram karides hasat edilirken, ürünün kullanımı ile birlikte 260 bin post larva atarak, aynı süre içerisinde 500 kilogram karides hasat edilmeye başlandı. Karideslerin daha fazla yem yediğini, daha aktif ve hareketli ve sağlıklı olduklarını gözlemledik” dedi.



Türkiye’deki alabalık, çipura, levrek üreticilerinde çiftliklerde ve yem üretiminde kullanılan bu ürünlerinin Türk su ürünleri sektörüne değer kattığını dile getiren Petekkaya, ürünlerin Türkiye’nin şu an için tek karides çiftliği olan Milas’da bulunan ASC Çiftliği’nde de başarı ile kullanıldığını sözlerine ekledi.