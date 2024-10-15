Avrupa'da iç çatışma, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri...

Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili kehanetleri ortaya çıktı.

1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğan ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybeden Baba Vanga, gelecekti olayları öngörme yeteneği ile kahin olarak tanındı.

Çoğu ikinci elden anlatımlara dayandığı için doğrulanmamış olsa da pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor.

İşte Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri...

Bulgar kahine göre 2025 yılı, Avrupa'da kıta nüfusunu etkileyecek bir çatışmayla başlayacak. Bu da kıyamet ile sonuçlanacak olayların başlangıcı olacak...

Avrupa'da kıta nüfusu azalacak

2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını" söylerken, 2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını da iddia etti.

Telepati gerçeğe dönüşecek

2025, insan zihninin sırlarını çözdüğümüz yıl olabilir. Baba Vanga'ya göre, telepati bilim kurgu dünyasından çıkarak gerçeğe dönüşebilir. Ünlü kahinin bilim insanlarının doğrudan iletişim için beyin dalgalarını kullanmanın bir yolunu keşfedeceklerini öngördüğü iddia edildi.

Uzaylı istilası gerçekleşecek

Baba Vanga, önümüzdeki yıl dünya dışı yaşamla temas kurulacağını ve bunun büyük bir spor etkinliği sırasında gerçekleşeceğini öngördü.

Laboratuvarlarda insan organı üretilecek

Ünlü kahin 2025 yılında tıbbi bir devrim yaşanacağını öngörmüş. Baba Vanga,'ya göre bilim insanları laboratuvarlarda insan organı üretebilecek. Kehanetin gerçekleşmesi halinde uzun bekleme listeleri ya da riskli prosedürler olmadan organlar nakil için hazır hale gelecek.

Gizemli enerji kaynağı

Son olarak, Baba Vanga enerji dünyasında yeni ve gizemli bir keşif öngördü. 2025'te bilim insanlarının neredeyse doğaüstü görünen bir enerji kaynağına rastlayacakları iddia edildi.