Barış Günaydın, Eskişehir Barosu başkanlığına seçildi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Barosu'nun Olağan Genel Kurulu 12 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılan oyların ardından Barış Günaydın, seçimi kazanarak Eskişehir Barosu'nun yeni başkanı oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Barış Günaydın, meslektaşlarına teşekkür ederek baronun daha güçlü, adil ve demokratik bir yapıya kavuşması için verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini söyledi. Günaydın, “Bugün göstermiş olduğunuz destek ve güvenle Eskişehir Barosu'nda yeni bir dönemi birlikte başlatıyoruz. Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Baromuzun daha güçlü, daha adil ve daha demokratik bir yapıya kavuşması için canla başla çalışacağız. Birlikte daha güçlüyüz!” dedi.

Yeni dönem hedeflerinden de bahseden Günaydın, Eskişehir Barosu'nda mesleki dayanışmayı artırmayı ve dijital dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. “Öncelikle ihtiyacımız olan mesleki dayanışmayı sağlamak, baroda çağımızın gereklerine uygun dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşüm için projeler hayata geçirmek istiyoruz” diyen Günaydın, meslektaşlarının taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışacaklarını da vurguladı.