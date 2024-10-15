Gaziantep Büyükşehir’den çiftçilere üzüm sıkma makinesi ve Sera Projesi desteği

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı Dönem Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste, toplamda 76 gündem maddesi meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 250 çiftçiye üzüm sıkma makinesi dağıtılması ve depremzede 30 kadın üretici için sera kurulması projeleri öne çıktı.

250 çiftçiye üzüm sıkma makinası verilecek

Gaziantep’in geleneksel tarım ürünlerinden olan üzüm, artık daha hijyenik koşullarda işlenebilecek. Meclis gündeminde yer alan maddeye göre, 250 çiftçiye evlerinde kullanmaları için üzüm sıkma makineleri verilecek. Bu makinelerle, üzümün şire haline getirilmesi işlemi eski usuldeki uygunsuz ortamlar yerine daha temiz ve modern yöntemlerle yapılacak. Proje, Büyükşehir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek.

Bu proje kapsamında GAP İdaresi’nden yüzde 90 hibe desteği alınırken, geri kalan yüzde 10’luk kısmın yüzde 5’i Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kalan yüzde 5’lik kısım ise çiftçiden karşılanacak. Böylece çiftçiler, yüksek maliyetlerle karşılaşmadan modern üretim yöntemlerine kavuşacak.

Depremzede kadınlara sera kurulacak

Depremden etkilenen çiftçi kadınlar için ise 30 adet sera kurulması kararlaştırıldı. Sera projesi kapsamında üretici kadınlara tarımsal destek sağlanarak, üretimlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu projede de yine GAP İdaresi yüzde 90 hibe desteği sağlayacak. Geri kalan yüzde 10’luk maliyetin yarısı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer yarısı ise çiftçiler tarafından karşılanacak. Proje, Büyükşehir ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek.

İhtiyaç sahipleri için su faturalarında indirim

Toplantıda ayrıca, 65 yaş ve üzeri dul, yetim ve ihtiyaç sahibi vatandaşların su faturalarında indirim yapılması kararı alındı. Bu madde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı ile iş birliği içinde yürütülecek. İlgili madde kapsamında Başkan Fatma Şahin, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmayı ve su giderlerine destek olmayı hedeflediklerini söyledi.