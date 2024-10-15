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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar çalışma izninden muaf olacak

İçişleri Bakanlığı tarafından sisteme bildirilen, yabancılar ve uluslararası koruma kanununda yer alan insani ikamet izni ve geçici koruma maddeleri kapsamındaki sığınmacılar, çalışma izninden muaf olacak.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tarafından bildirilen sığınmacılar çalışma izninden muaf olacak
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Mehmet KAYA / ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Resmi Gazetenin 15 Ekim günlü sayısında yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu uygulama yönetmeliği değişikliğiyle, yönetmeliğin “Çalışma izninden muaf tutulacak yabancılar” başlıklı 48. Maddesindeki 1. fıkraya (ş) benti eklendi.

Yeni bent ile “6458 sayılı Kanunun 46 ncı ve 91 inci maddeleri kapsamındakilerden İçişleri Bakanlığınca sistem üzerinden bildirilenler, bildirimde belirtilen kapsam ve sürelerde,” hükmü konuldu.

6458 sayılı kanunun 91. Maddesi, Türkiye’ye “geçici koruma statüsü” altında girenleri düzenliyor. “Geçici koruma” başlıklı 91. Maddede ”(1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.” Hükmü bulunuyor. Türkiye’de başta Suriye olmak üzere Irak, Libya ve son olarak Lübnan’dan bu statüde girişler olmuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilenler

Yönetmelik değişikliğiyle, bu madde kapsamında Türkiye’de bulunan geçici koruma statüsündeki kişilerden, İçişleri Bakanlığınca bildirilenler çalışma izninden muafiyet kazanabilecek. Böylece Türkiye’dekilerin hem kimliklerine yönelik hem de çalışanlarına yönelik kayıtlılığı da artırılmış olacak. Bu muafiyet, özel kanunlar ve diğer kanunlardaki kısıtlamaları ortadan kaldırmıyor. Ancak kapsama girenler, başvurularıyla alacakları çalışma izninden muafiyet kaydıyla çalışma hakkı kazanıyor.

Muafiyet ve başvuru kolaylaştırmasında, sporcular, gazeteciler için de çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda olanlardan başvuruları kolaylaştırıldı. Diğer yandan geçici koruma altındakiler ile insani nedenlerle bulunanlar için süreç İçişleri Bakanlığıyla ilişkilendirilmiş oldu.

İnsani nedenlerle gelen yabancılar da muaf olacak, yurt dışına çıkarılamayanlar da yararlanacak

Yönetmelik değişikliğinde, insani nedenlerle gelenler de çalışma izninden muaf olarak Türkiye’de bulunabilecek. İnsani nedenlerle kabul 6458 sayılı Kanunun 46. Maddesinde çocuk, yurt dışına çıkış kararı alınmış ya da Türkiye’ye giriş kararı olmasına rağmen, Türkiye’den gönderilemeyenler, olağanüstü haller, acil nedenler ve ülke menfaati gereği, Türkiye’ye girişine izin verilenler, kalmasına izin verilenler, ikamet izinleri bulunmadığı hallerde insani neden sayılıyor.

Yönetmelik değişikliğiyle ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancıların çalışma izninden muaf olarak Türkiye’de bulunma süresi altı aydan üç yıla çıkarıldı.

Ayrıca İletişim Bakanlığı tarafından olumlu görüş verilmesi halinde, yabancı basın mensupları Türkiye’deki görev süreleri boyunca çalışma izninden muaf olarak bulunabilecek.

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