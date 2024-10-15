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Türkiye’nin eylül ayı yaş meyve sebze ihracatı 268,6 milyon dolar

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin eylül ayında 268,6 milyon dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Gürüz, birlik olarak 98,8 milyon dolarlık dış satımla ülke geneli ihracata yüzde 37 ile en güçlü desteği verdiklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin eylül ayı yaş meyve sebze ihracatı 268,6 milyon dolar
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MERSİN / EKONOMİ

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ferhat Gürüz, Türk yaş meyve sebze sektörünün 329 bin 215 ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüğünü söyledi.

Bu ayda en çok üzüm, domates ve incir ihraç edildiğini kaydeden Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, üzümde 41,9 milyon, domateste 41,6 milyon, incirde ise 36,4 milyon dolar ihracat değerine ulaştıklarını aktardı. Pazarda yüzde 40,5 payla Avrupa Birliği’nin ilk sırada yer aldığını dile getiren Gürüz, “Orta Doğu ülkelerinin yüzde 25,7, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yüzde 21,2 payı bulunuyor. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 38,4 milyon dolarla Rusya birinci, 34,1 milyon dolarla Irak ikinci, 29,1 milyon dolarla Almanya üçüncü sırada yar aldı” dedi.

“Kaliteli Türk malı algısını güçlendirdik”

Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak ‘Kaliteli Türk Malı’ algısını daha da güçlendirmek ve pazar çeşitliliğini artırmak için önemli hamleler yaptıklarını vurgulayan Gürüz, “Asia Fruit Logistica Fuarı ve World Food Moscow Fuarı’na milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Hong Kong Asia Fruit Logistica Fuarı’nda ihracatçı firmaların ürünlerini tanıttık. Türkiye pavilyonunun fuardaki başarısı, Türk ürünlerinin uluslararası arenada tanıtılması ve yeni pazarlar yaratılması açısından önemli bir adım oldu. Moskova Fuarı’nda ihracat köprüleri güçlendirildi” diye konuştu.

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