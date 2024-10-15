Hugo Boss Vakfı ve Ahbap Derneği, Antakya’da meslek lisesi açtı

YAŞAR KUŞ / HATAY

Bugün hala tüm kalbiyle deprem felaketinden etkilenen insanların yanında olduğunu ifade eden Hugo Boss Grubu CEO’su ve Hugo Boss Vakfı Direktörü Daniel Grieder, “İzmir'deki üretim tesisimiz ve oradaki 5 binden fazla çalışanımız sebebiyle Türkiye, Hugo Boss Grubu’nun yakın ilişki içinde bulunduğu özel bir ülke. Dolayısıyla. deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olabilmek adına, Ali Sayar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin inşaat çalışmalarına vakfımız aracılığıyla destek olduk. İnanıyoruz ki okulumuz, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmelerine olanak sağlayacak ve onlara gelecek için fırsatlar sunacaktır” dedi.

Hugo Boss Vakfı ve Ahbap Derneği tarafından 16 dersliğe sahip olacak şekilde yeniden inşa edilen ve peyzaj düzenlemesi de yapılan Ali Sayar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde, geçmişten farklı olarak Hugo Boss tarafından uzun vadeli olarak desteklenecek yeni bir tekstil bölümü de bulunacak. Tekstil bölümü için ihtiyaç duyulan ekipmanların temini ve öğrencilerin profesyonel eğitmenlere erişimiyle ilgili destek sağlayacak olan Hugo Boss ayrıca, okulun öğrencileri ve mezunları için staj ve iş imkanları da sunacak.