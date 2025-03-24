Almanya ekonomisinde kriz derinleşiyor! 13 dev şirket işten çıkarma dalgasına katıldı

Almanya'da ekonomik zorluklar, zayıf talep ve Çin'in rekabeti, birçok şirketi zorluyor. Azalan kârlar nedeniyle firmalar, maliyetleri düşürmek için çalışan çıkarmalarına başlıyor. Otomotivden teknolojiye, telekomünikasyondan finans sektörüne kadar birçok alanda işten çıkarmalar artarak devam ediyor.

Alman ekonomisinin büyük oyuncuları eleman çıkaracak

Büyük çaplı işten çıkarmaya giden şirketler arasında, Alman ekonomisinin büyük oyuncuları Volkswagen, Thyssenkrupp, DHL, Commerzbank, Deutsche Bank, Audi, Deutsche Bahn ve Siemens gibi isimler de bulunuyor.

Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün (IW Köln) araştırmasına göre, Alman şirketlerinin sadece yüzde 17'si bu yıl daha fazla çalışan almayı planlarken, yüzde 38'i istihdamı azaltmayı değerlendiriyor. Sanayi şirketlerinin ise yüzde 44'ü istihdamı azaltmayı düşünürken, yalnızca yüzde 14'ü yeni çalışan almayı planlıyor.

İmalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle daha da kırılgan

Prognos Enstitüsü'nün Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) adına yaptığı araştırmaya göre, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde Almanya otomotiv endüstrisinde 2035 yılına kadar 140 bin iş kaybı yaşanacak. 2019-2023 yılları arasında otomotiv sektöründe 46 bin iş kaybı yaşandığı belirtildi. Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere göre daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle daha da kırılgan hale geliyor.

Almanya'da, bir zamanlar oldukça başarılı olan "ucuz enerji ve ara malı ithal et, işle ve yüksek kaliteye sahip 'Made in Germany' olarak pahalı şekilde ihraç et" modelinin artık yeterli olmadığı ifade ediliyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik zorluklarla mücadele etmekte zorlanıyor. Ülke, iki yıl art arda yaşadığı daralmanın ardından bu yıl da zayıf bir ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.

Hangi şirket ne kadar işçi çıkaracak?

Audi: 17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Volkswagen: Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlattı. Bu yıl sonuna kadar Cariad yazılım bölümünde 1.600 personeli işten çıkarmayı planlıyor.

Posche: 3.900 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Yılın ikinci yarısında sendikalarla daha fazla işten çıkarma için müzakerelere başlayacak.

ThyssenKrupp: Çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasını planladı. 6 Mart'ta da otomotiv bölümünde 1.800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Schaeffler: 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Continental: 2026 sonuna kadar araştırma ve geliştirme bölümünde 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Bosch: Otomotiv biriminde 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.

Commerzbank: 2028'e kadar çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 3 bin 900 kişinin işine son verecek.

Puma: Dünya çapında 500 kişiyi işten çıkaracak.

BioNTech: 2027'ye kadar 950 ila 1350 tam zamanlı pozisyonda kesintiye gitmeyi planladı.

DHL: 8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladı.

Deutsche Bank: 20 Mart'ta bu yıl 2 bin kişinin işine son verme kararı aldı.

Siemens: 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.