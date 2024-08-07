Almanya için resesyon endişeleri yine gündemde

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi, ihracatın beklenenden fazla düşmesi nedeniyle Haziran ayında daha düşük bir ticaret fazlası kaydetti; bu da ülke mallarına yönelik zayıf pazarların altını çizdi.

Vistesen, zayıf imalat üretiminin yanı sıra Almanya'nın ticari sıkıntılarının, ekonominin ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde daralmasının ardından yılın ortasında olası bir resesyona işaret ettiğini söyledi.

Bununla birlikte, bunu doğrulamak için yurt içi tüketime ilişkin daha güvenilir verilere ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Almanya'da ihracat piyasa beklentisi olan %1,5'in altında %3,4 düşüş gösterdi. Böylece dış ticaret fazlası 20,4 milyar euro oldu.

Ülkede öncü verilerle ekonomi ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre %0,1 daraldı. Final sonuçları 27 Ağustos'ta açıklanacak.