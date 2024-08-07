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Sony'nin kârına Beyonce dopingi

Sony'nin faaliyet karı Beyonce albümü ve PlayStation satışlarından gelen destekle yüzde 10 arttı.

Haber Merkezi
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Sony'nin kârına Beyonce dopingi
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Sony, oyun, müzik ve görüntüleme çipi işlerinde güçlü büyümenin etkisiyle, analistlerin beklentilerini aşarak, 2024/25 mali yılının ilk çeyrek döneminde faaliyet karında %10′luk bir artış bildirdi.

Japon teknoloji devinin özellikle müzik bölümü, R&B yıldızı Beyonce’nin yeni “Cowboy Carter” albümünün yayınlanmasıyla çeyreklik bazda performansını artırdı.

Sony, birinci çeyrek satışlarının oyun ve ağ hizmetleri, müzik, görüntüleme ve algılama çözümlerindeki “önemli artışlardan” faydalandığını söyledi.

Sony'nin satış gelirleri 2,8 trilyon yen beklentiye karşılık 3,01 trilyon yen olarak açıklandı. Bu bir yıl öncenin aynı dönemine göre %2 artışa işaret ediyor.

Faaliyet karı %10 artışla 279,11 milyar yen oldu. Piyasa beklentisi 275,4 milyar yen seviyesindeydi.

Sony’nin popüler PlayStation konsollarıyla tanınan oyun sektörü, ilk çeyrekte 864,9 milyar yen gelir elde etti; bu rakam bir önceki yılın aynı dönemindeki 771,9 milyar yen gelirine göre %12 artışa denk geldi.

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