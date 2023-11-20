Almanya Merkez Bankası'ndan 'toparlanma' öngörüsü

Almanya, yüksek enerji maliyetleri, zayıf küresel siparişler ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle bu yıl Avrupa'nın en zayıf ekonomileri arasında yer aldı.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) yayınladığı aylık ekonomik raporda, "Ekonomik üretimin 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir kez daha hafifçe düşmesi muhtemel. Alman ekonomisi, Ukrayna'ya karşı savaşın patlak vermesinden bu yana devam eden zayıflık döneminden ancak zorlu bir şekilde kurtulmaya hazırlanıyor" dedi.

Almanya bu yıl sadece bir kez çeyrek dönemlik ekonomik büyüme kaydetti ve yılın son üç ayındaki göstergeler çoğunlukla aşağı yönlü sürprizler yaptı. Yine de Bundesbank, yüksek istihdam, güçlü ücret artışı ve istikrara kavuşan duyarlılık göstergelerine işaret ederek gelecek yıl için ihtiyatlı bir iyimserlik sergiledi.

"Yıl başından sonra hafif bir iyileşmenin geçici işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yeni siparişlerdeki temel eğilim, dış talebin dibe vurmuş olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesini yapan Bundesbank, anketlerin yeni siparişlerde düşüşe ve genel olarak zayıf talebe işaret etmesi nedeniyle küresel sanayi faaliyetlerinde sürekli bir iyileşme olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı konusunda da uyarıda bulundu.

Bundesbank, Alman firmalarının sipariş defterlerinin yavaş yavaş azaldığını ve bunun da üretim üzerinde bir engel oluşturabileceğini ifade etti.