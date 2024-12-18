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Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeniden bozuldu

Almanya'da ihracatçıların hissiyatında görünüm bir aylık hafif toparlanmanın ardından, yeniden kötüleşmeye başladı.

Haber Merkezi
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Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeniden bozuldu
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Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, aralık ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -5,9 puandan revize edilen -5,8 puandan -6,1 puana indi.

ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracat ekonomisi yıl sonunda da herhangi bir ivme kazanmıyor. Önceki yıllardan farklı olarak, şirketler şu anda diğer ülkelerdeki olumlu ekonomik gelişmeden faydalanmıyor." dedi.

Anket sonuçlarına göre, birçok temel sanayi sektöründe ihracatın düşmesi bekleniyor. Önceki ayda olduğu gibi, en çok etkilenen metal sektörü oldu. Ancak, tekstil ve giyim üreticileri de yabancı işlerde düşüş bekliyor.

Otomotiv sektöründeki görünüm altı aydır kasvetli. Kimya endüstrisinde, ihracat işi tüm yıl boyunca yaptığı gibi yanlamasına gelişme eğiliminde.

Gıda ve içecek endüstrisi uluslararası satışlarda önemli bir büyüme beklemeye devam ediyor. Yurt dışına bakıldığında, elektrikli ekipman üreticileri de son zamanlarda biraz daha iyimserdi.

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