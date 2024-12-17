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Almanya'da iş dünyasının morali beklentilerden daha da kötüleşti

Almanya'da iş dünyasının morali aralık ayında beklenenden daha fazla kötüleşti.

Haber Merkezi
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Almanya'da iş dünyasının morali beklentilerden daha da kötüleşti
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ifo tarafından düzenlenen ankete göre, iş ortamı endeksi aralık ayında bir önceki ayın revize edilmiş 85,6 seviyesinden 84,7'ye düştü. Analistlerin beklentisi düşüşün 85,5'te sınırlı kalacağı yönündeydi.

Bu düşüş, jeopolitik belirsizlik ve Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki endüstriyel durgunluk nedeniyle şirketlerin önümüzdeki aylara ilişkin kötümser değerlendirmeleri nedeniyle yaşandı.

Yaklaşık 9 bin şirket yöneticisinin katıldığı ifo anketi, mevcut koşulların değerlendirilmesinde bir iyileşme olduğuna işaret etti; cari durum endeksi 84,3 puandan 85,1 puana doğru olumlu bir hareket yaptı.

Ancak beklenti endeksi Kasım ayındaki 87,0'dan aralık ayında sürpriz bir düşüşle 84,4'e geriledi. Ekonomistlerin tahmini endeksin 87,5'e çıkacağı şeklindeydi.

Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oylamada Başbakan Olaf Scholz hükümeti güvenoyu alamadı, ülkede erken seçim süreci başladı.

Donald Trump'ın ABD başkanı olarak yeniden seçilmesi de siyasi çıkmazla birleşince, görünümün kötüleşmesinde etkili oldu.

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