Almanya'da iş dünyasının güveni sürpriz şekilde arttı 

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine ilişkin endişelere rağmen nisanda beklenmedik şekilde arttı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, martta 86,7 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 86,9 puana yükseldi.

Piyasa beklentisi, Alman ekonomisinin en önemli barometresi olan endeksin nisanda 85,2 gerilemesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 87,7’den 87,4 puana gerilerken, Mevcut Durum Endeksi ise 85,7’den 86,4’e yükseldi.

Ifo'nun açıklamasında, "Almanya'da şirketlerde (ekonomiye) güven biraz arttı. Şirketler mevcut iş durumlarından daha memnun fakat beklentiler yönünden daha karamsardı." ifadeleri kullanıldı.

Alman imalat sektöründe güvenin bir önceki ayki güçlü artışın ardından nisanda tekrar düşüş gösterdiği belirtilen açıklamada, bu durumun, belirgin şekilde daha kötümser beklentilerden kaynaklandığı kaydedildi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde "Şirketler açısından belirsizlik arttı. Alman ekonomisi türbülansa hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Tarife savaşları ve ABD Başkanı Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, bu durumun Alman iş dünyasının güvenini baskılaması nedeniyle, nisanda ülkede özel sektörün faaliyetleri yeniden daralma bölgesine girmişti.

Martta 51,3 olan Bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 49,7'ye gerilemişti. Endeks dört aydır ilk defa faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 seviyesinin altına düşmüştü.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından ekonominin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.