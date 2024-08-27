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Almanya'nın bütçe açığı geriledi

Almanya'nın kamu bütçe açığı yılın ilk yarısında 38,1 milyar Euroya geriledi

Haber Merkezi
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Almanya'nın bütçe açığı geriledi
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Almanya'da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, artan faiz maliyetlerine karşın yüksek vergi gelirleri nedeniyle Ocak-Haziran 2024 döneminde yıllık 1,3 milyar Euro azalarak 38,1 milyar Euroya geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkenin kamu gelirleri, yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 973,5 milyar Euro, giderleri de yüzde 4,4 yükselişle 1 trilyon 11,6 milyar Euro oldu.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, söz konusu dönemde 38,1 milyar Euro olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran 2023'e göre federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı 1,3 milyar Euro azaldı. Yılın ocak-haziran dönemindeki 38,1 milyar Euroluk bütçe açığı GSYH'nin yüzde 1,8'ine denk geldi.

Ülkede, federal hükümet 24,6 milyar Euro ile yılın ilk yarısında kamu finansman açığının en büyük payını oluşturmaya devam etti.

Ekonomik büyümede zayıflığa rağmen, ülkede vergi gelirleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

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