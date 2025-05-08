Almanya'nın sanayi üretimi ve ihracatı arttı

Destatis'in yaptığı açıklamaya göre mart ayında üretim aylık bazda yüzde 3,0 artarak şubat ayındaki yüzde 1,3'lük düşüşün üzerine çıktı. The Wall Street Journal tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler yüzde 0,8'lik daha küçük bir artış bekliyorlardı.

Destatis, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından enerji fiyatlarının fırlamasından önce, üretimin 2025'in ilk çeyreğinde 2024'ün son üç ayına göre yüzde 1,4 arttığını ve bunun 2022'nin başından bu yana en büyük üç aylık artış olduğunu söyledi.

Üretimdeki artış, Başkan Trump'ın nisan ayında açıkladığı gümrük vergileri öncesinde geldi. ABD çoğu mal ithalatına yüzde 10, otomobil, çelik ve alüminyuma ise yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Destatis'in perşembe günü açıkladığı verilere göre, Almanya'dan ABD'ye yapılan mal ihracatı mart ayında şubat ayına kıyasla yüzde 2,4 arttı.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın ihracatı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Bu, Reuters anketindeki yüzde 1,0'lık artış tahminini aştı.

İthalat ise şubat ayına kıyasla takvim ve mevsimsel etkilerden arındırılmış bazda yüzde 1,4 oranında azaldı.

Almanya'nın ticaret dengesi şubat ayındaki 18.0 milyar Euro'luk seviyesinden mart ayında 21,1 milyar Euro fazla verdi.