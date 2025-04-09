Arjantin ile IMF arasında 20 milyar dolarlık yeni anlaşma

Uluslararası Para Fonu (IMF), Arjantin ile toplam 20 milyar dolar tutarında 48 aylık genişletilmiş fon kolaylığı konusunda personel düzeyinde bir anlaşmaya vardığını duyurdu.

IMF, yönetim kurulunun onayına tabi olan anlaşmanın, “yetkililerin, güçlü bir mali çıpa ile desteklenen ve hızlı bir dezenflasyon ile faaliyet ve sosyal göstergelerde iyileşme sağlayan ekonomiyi istikrara kavuşturma konusundaki etkileyici erken ilerlemesine dayandığını” söyledi.

Bir IMF kaynağı “Kurul programı görüştüğünde ilk ödemenin miktarı belli olacak” dedi.

Açıklamaya göre IMF icra kurulu önerilen düzenlemeyi önümüzdeki günlerde değerlendirecek.