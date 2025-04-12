Arjantin’de enflasyon sürpriz yaptı: IMF’den 20 milyar dolarlık kredi onayı

Arjantin'de enflasyon mart ayında döviz kurunun dalgalanmasının artmasıyla 2024 yılı ağustos ayından bu yana en sert aylık artışını gösterdi.

Arjantin İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tüketici fiyatları bir önceki ay gördüğü yüzde 2,4 artıştan yüzde 3,7 artışa çıktı. Piyasalarda beklenti yüzde 2,6 artış olacağı yönündeydi.

Açıklanan veriler yıllık enflasyonun yüzde 66,9'dan piyasa beklentisi olan yüzde 54,2'nin biraz üzerinde yüzde 55,9 olduğuna işaret etti.

Yiyecek ve içecekler fiyat artışlarına öncülük etti; ardından çocukların okula dönmesiyle birlikte eğitim harcamaları geldi.

Başkan Javier Milei yakın zamanda enflasyonun Mayıs veya Haziran'da yüzde 2'nin altına düşmesini beklediğini söyledi ve yapışkan enflasyonu siyasi oynaklığa bağladı.

Gıda ve yakıt gibi değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye geldi. Yıllık çekirdek okuması yüzde 60,4'ten yüzde 51,3'e düştü.

IMF krediyi onayladı

Verilerin açıklanmasının hemen ardından, Arjantin'in Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 20 milyar dolarlık anlaşmaya vardığı haberi geldi.

Anlaşmanın bir parçası olarak Arjantin toplamın 12 milyar dolarını peşin alacak.

Arjantin Merkez Bankası, pesonun dolar başına 1.000 peso ile 1.400 peso aralığında serbestçe işlem görmesine izin vereceğini ve bu yelpazeyi ayda yüzde 1 genişleteceğini duyurdu. Böylece Başkan Milei, hükümeti devraldığı ve daha sonra göreve başladıktan hemen sonra sıkılaştırdığı Arjantin'in en katı para birimi kontrollerini terk etmiş oldu.