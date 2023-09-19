Asya borsalarında endeksler kırmızıda

Asya borsaları, Çin'in gayrimenkul sektöründeki sorunlara ilişkin endişelerin Hong Kong'dan Avustralya'ya kadar piyasalar üzerinde baskı oluşturmasıyla gerilerken Japonya'da resmi tatilin ardından dönen yatırımcılar çip üreticileri hisselerini sattı.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.14 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.92 düşüş kaydetti. ABD Hazine tahvil getirileri, 16 yılın zirvesine yakın seyrederken dolar da altı ayın zirvesine yakın işlem gördü.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) da faiz kararı açıklayacak. Japonya'da borsa dün resmi tatil nedeniyle kapalı kalırken, Tayvan'ın çip üreticisi şirketi TSMC'nin çip üretim ekipmanı tedarik ettiği başlıca satıcılardan teslimatları geciktirmelerini istediğine dair Reuters'da yer alan haberin ardından dün Asya'da teknoloji hisselerinde satış görülmüştü. Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0.3 düşerken, teknoloji hisselerini takip eden alt endeks %0.7 geriledi.

Çin'in gayrimenkul sektörü hisselerinde dalgalı işlemler görüldü. Hang Seng'in inşaat şirketlerini takip eden alt endeksi %1.2 kadar gerilemesinin ardından son olarak %0.2 eksideydi. İşlemciler Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında politika faizini sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor ancak yıl sonuna kadar bir kez daha 25 baz puan büyüklüğünde artırım gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda bölünmüş durumdalar.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.3'ün hemen üzerinde kalarak belirgin bir değişim göstermedi ve 22 Ağustos'ta kaydettiği, 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %4.366 seviyesine yakın seyretti.