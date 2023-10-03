Asya piyasaları kırmızıda

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı yönünde beklentileri kuvvetlendirmesinin ardından gerilerken yen de bir yılın dip seviyesini gördü.

Nikkei 4 ayın dibinde

Tokyo Borsası'nda Nikkei 225 Endeksi, ABD'de Hazine kağıdı getirilerinin yükselmesi ve Fed'in sıkı finansal koşulları uzun süre daha devam ettirmeyi vaat etmesi bu sabah dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Nikkei 225, yüzde 1,87 değer kaybederek 31.164,82 seviyesine geriledi. Endeks, Haziran ayı başından bu yana ilk kez 31 bin 200 puanın altına indi.

Endeks'te yer alan 225 hisseden 204'ü değer kaybetti, 20'si değer kazandı ve biri yatay seyretti.

Yendeki düşüşün Japon yetkililerin piyasaya müdahale etmelerine neden olabileceği bekleniyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %1.49 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %1.62 düşüş kaydetti. Fed yetkilileri, enflasyonu Fed'in %2 hedefine düşürmek için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı seviyede kalması gerektiğini söylediler.

Fed fon vadeli işlemleri Kasım'da %26 olasılıkla, Aralık'ta da %45 olasılıkla faiz artırımına gidileceğini fiyatlıyor. Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) politika faizini üst üste dördüncü ayda da 11 yılın zirvesi %4.10 seviyesinde sabit tuttu. Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan 32 ekonomistin 30'u RBA'nın faizleri sabit tutmasını beklerken 2 kişi 25 baz puan büyüklüğünde artırım bekliyordu.

Yende müdahale beklentisi

Döviz piyasalarında ise dikkatler 150 seviyesine yaklaşan yene dönmüş durumda. Yenin dolar karşısında 150 seviyesini görmesi hâlinde Japon yetkililerin geçen yıl olduğu gibi piyasaya müdahale edebileceği bekleniyor. Geçen yıl Eylül ayında, yen 145 seviyesini aştığında yetkililer 24 yıl sonra ilk kez piyasaya müdahale etmişlerdi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün %4.703 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Asya işlemlerinde 0.7 baz puan düşüşle %4.676 seviyesine geriledi.