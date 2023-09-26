Asya piyasalarında endeksler kırmızıda

ABD Hazine tahvillerinin getirisi faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı yönünde Fed ve diğer merkez bankalarından gelen açıklamaların ardından 16 yılın yeni zirvesine yükseldi. Faizlerdeki yükseliş 10 ayın zirvesine yakın seyreden dolara destek verdi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi %4.552'ye yükselerek Ekim 2007'den bu yana görülmeyen bir seviyeyi kaydetmiş oldu.

Getirilerdeki yükselişe paralel olarak Asya Pasifik hisse piyasalarını izleyen endeksler ve altın gerilerken, ham petrol fiyatları 10 ayın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.67 gerilerken Japonya'nın Nikkei endeksi %0.89 düşüş kaydetti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün 30 Kasım'dan bu yana ilk kez 106.10 seviyesine yükselmesinin ardından son olarak %0.05 artışla 106 seviyesine yükseldi.

İşlemciler, Fed'in bir kez 25 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gitmesi olasılığını yarı yarıya fiyatlıyor ve faiz indirimlerinin muhtemel başlangıç tarihini yaz mevsimine kadar ertelediler. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee dün enflasyonun Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalmasının Fed'in, ABD ekonomisini gerekenden fazla yavaşlattığı düşünülen, sıkılaştırma politikasına kıyasla daya büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de dün yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin beklenmedik şekilde dirençli olduğunun görülmesi üzerine Fed'in enflasyonu hedef %2 seviyesine düşürebilmek için politika faizini artırmaya devam etmesi ve bir süre boyunca yüksek seviyelerde tutması gerektiğini belirtti.

Fed geçen hafta daha fazla sıkılaştırmaya gidebileceğine ve faizlerin önceki tahminlere kıyasla daha uzun süre yüksek kalabileceğine işaret ederek piyasaları şaşırtmıştı.

Dolarda yön yukarı

Dolar, 16 yılın zirvesine yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin desteğiyle diğer başlıca para birimleri karşısında 10 ayın zirvesine yakın seyrederken yen piyasaya müdahale edilmesine neden olabileceği düşünülen seviyelere daha da yaklaştı. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.03 artışla 105.98 seviyesine yükseldi. Yen, merkez bankası yetkililerinin aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından dolar karşısında 150 seviyesine doğru yükseldi. Dolar, yen karşısında %0.01 artışla 148.89 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.5 düşüşle 1.05855 dolara geriledi ve dün 1.0575 dolar ile kaydettiği dip seviyeye yaklaştı.

Petrolde gerileme

Petrol fiyatları, arzın sıkı kalmasına rağmen başlıca merkez bankalarının faiz oranlarını bir süre daha yüksek seviyelerde tutmaları durumunda yakıt talebinin düşeceği endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı %0.43 gerileyerek 92.89 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.38 gerileyerek 89.34 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanacak ve Fed'in bu yıl bir kez daha fazileri artırp artırmayacağına dair ipucu verecek olan tüketici enflasyonu verisi öncesinde dolar ve ABD tahvil getirileri yükselirken geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.05 gerileyerek 1,915.49 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,932.20 dolara geriledi.