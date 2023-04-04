Avrupa Bankacılık Otoritesi: CDS'ler endişe verici

Avrupa Bankacılık Otoritesi başkanı Jose Manuel Campa, Reuters'a verdiği bir demeçte, Avrupa'da bankaların güçlü sermaye ve likidite tamponlarına sahip olduğunu ve şu anda on yılın en yüksek seviyesinde önemli bir karlılığa sahip olduklarını söyledi.

Açıklamasın devamında hızla yükselen faiz artırımlarının ekonomi ve banka müşterileri üzerinde yaratacağı etkiye yönelik olarak ise 'belirsiz' tanımını kullanan Campa, faiz artırımlarının etkisinin izlenmeye devam edeceğini, bununla beraber artan faiz oranlarının etkisinin Avrupa bankaları üzerinde henüz tam olarak hissedilmediğini belirtti.

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Bankacılık Otoritesi, Silicon Valley Bank'ın fitilini ateşlediği 'finansal kriz' korkularına dair stres testleri ışığında denetleme faaliyetlerine devam ediyor.

İflasların arından özellikle bankaların temettü ve diğer kar payı dağıtımları konusunda sıkı inceleme ihtiyacı olduğunun altını çizden Campa Avrupa Birliği içerisindeki bankalara, piyasalara güven sağlamaları konusunda telkinde bulundu.

CDS piyasası bir “endişe” kaynağı

Campa, Deutsche Bank için CDS'deki keskin dalgalanmanın ardından, kredi temerrüt takasları (CDS) piyasasının artık düzenleyiciler için bir "endişe kaynağı" haline geldiğini söyledi.

Son yaşanan olayların bankacılık sistiminde bir yenilenme ihtiyacına işaret etmediğini belirten Campa, şu an için geçerli olan 'bankacılık' kurallarının, sisteme zarar vermediğini, aksine fayda sağladığını söyledi.