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Avrupa Birliği'nden Ürdün'e 500 milyon Euro'luk destek

Avrupa Birliği, Ürdün'ün ekonomik istikrarını desteklemek amacıyla 500 milyon Euro'luk uzun vadeli krediyi üç taksitte sağlayacak.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği'nden Ürdün'e 500 milyon Euro'luk destek
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ürdün'e 500 milyon Euro makro finansal yardım sağlanması kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB yardımının Ürdün'ün ekonomik istikrarını güçlendireceği, artan iç ve dış sınamalar karşısında ülkenin reform gündemini destekleyeceği ifade edildi.

Mali destekle Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ürdün'e uzun vadeli krediyi 3 taksit halinde göndereceği kaydedildi.

Destek bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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