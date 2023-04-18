Avrupa'da borsalar yükseliyor
Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 artarak 468,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 15.834 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.900 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artışla 7.519 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.395 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 27.754 puanda seyrediyor.
Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0930 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1,0960 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.
Avrupa borsalarının dün üst üste 5 günlük yükseliş eğilimini sonlandırdığını anımsatan analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay atacağı adımlara yönelik fiyatlamalardaki değişikliğin endişeye neden olduğunu dile getirdi.
ECB'nin 4 Mayıs'ta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış beklentileri de yüzde 35 seviyesine yükseldi.
Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı şubatta yüzde 3,8 ile beklentileri aştı.