Avustralya’da zayıf büyüme, faiz indirimi beklentisini artırdı

Avustralya ekonomisi, kamu talebi ve ihracatın etkisiyle 2025 yılına beklenenden daha zayıf bir büyümeyle başladı. Bu durum, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) ılımlı duruşunu sürdürerek politikalarını daha da gevşetmesi gerektiğine işaret etti.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), Ülke ekonominin ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 büyüdüğünü açıkladı. Bu bir önceki dönemin yüzde 0,6 ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ün altında bir büyümeye işaret etti.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında büyüme bir önceki dönemde olduğu gibi yüzde 1,3 oldu. Analistler büyümenin yüzde 1,5 olacağı yönünde görüş belirtmişlerdi.

Küresel ekonomide yavaşlama bekleniyor

Yavaşlama, Paris merkezli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD), Trump yönetiminin Çin de dahil olmak üzere Avustralya'nın en büyük ihracat talebi kaynağı olan ticaret ortaklarına ithalat tarifelerini artırma yönündeki gelişigüzel hamleleri nedeniyle dünya ekonomisinin durabileceği konusunda uyarmasının ardından geldi.

OECD, üç aylık raporunda küresel ekonominin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 2,9 oranında büyüyeceğinin tahmin edildiğini ve önceki tahminlere göre bir düşüş yaşandığını söyledi. ABD'nin bu yıl sadece yüzde 1,6 oranında büyümesi bekleniyor. Bu, 2024'e göre keskin bir yavaşlama ve OECD'nin önceki tahmininden daha düşük.

Aşırı hava olayları, iç nihai talebi ve ihracatı azalttı

ABS Ulusal Hesaplar Başkanı Katherine Keenan, "Kamu harcamaları, 2017 Eylül çeyreğinden bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Aşırı hava olayları, iç nihai talebi ve ihracatı azalttı. Hava etkileri özellikle madencilik, turizm ve nakliyede belirgindi." dedi.

Hazine Bakanlığı'nın yaptığı analizde, 2025 yılında doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik faaliyet kaybının 2,2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar ABD doları) olacağı tahmin ediliyor.

Yavaşlama, faiz oranlarında indirim beklentilerini artırabilir

Avustralya'daki yavaşlama, RBA'nın temmuz ayındaki bir sonraki toplantısında politika faiz oranlarında daha fazla indirim yapacağı yönündeki beklentileri artırabilir. RBA, mayıs ayında faiz oranlarını 25 baz puan düşürerek piyasalara, kötüleşen uluslararası büyüme görünümü nedeniyle 50 baz puanlık acil bir indirim olabileceğinin sinyallerini verdi.

Goldman Sachs'ın Avustralya ve Yeni Zelanda Baş Ekonomisti Andrew Boak, "2024 sonlarında Avustralya'daki ekonomik ivmenin ilk çeyrekte zayıfladığı ve RBA'nın tüketici toparlanması tahminine yönelik aşağı yönlü riskler yarattığı görülüyor." dedi.