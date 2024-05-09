Bank of America'ya göre tüketici harcamaları güçlü kalmaya devam ediyor

Investing.com'un haberine göre Bank of America'nın hane başına kredi ve banka kartı harcamalarından derlediği veriler, Mart ayındaki yıllık %0,3'lük artışın ardından Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,0'lık bir artış gösterdi.

Paskalya'nın zamanlaması ve diğer mevsimsel değişimler son rakamları etkilemiş olsa da, harcamalardaki temel eğilim "sürekli olarak ılımlı ancak istikrarlı".

Bank of America'nın rakamlarına göre daha düşük gelirli haneler, daha yüksek gelirli hanelerin harcama artışını geride bırakarak harcamalardaki büyümeye katkıda bulunan ana unsurlar olmuştur. Bu durum, düşük gelirli grupların vergi sonrası kazançlarında ve ücret artışlarında gözle görülür bir artış ve tasarruf seviyelerinin korunması ile aynı döneme denk gelmektedir.

Bununla birlikte, mali analistler yavaşlayan iş piyasası konusunda dikkatli olunmasını tavsiye etmektedir. Vergi geri ödemeleri öncelikle düşük gelirli gruplara fayda sağlamış olsa da, borç geri ödemelerindeki artış, genellikle vergi geri ödemeleriyle bağlantılı harcamalarda beklenen artışı hafifletmiş olabilir.

Artan emlak sigortası maliyetleri tüketiciler için önemli bir engel teşkil etmekte ve mali zorlukları artırmaktadır. Sigorta giderlerindeki artışa neden olan bazı unsurlar devam etse de, tüketiciler değişen ekonomik koşullar karşısında harcama tercihlerini ayarlamaya devam etmektedir.