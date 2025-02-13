Barclays vergi öncesi karını yüzde 24 artırdı

Barclays, yatırım bankasının 2024 yılı için güçlü performans bildirmesi ve beklenenden daha yavaş faiz oranı indirimlerinin yurtiçi kredi işindeki geliri sürdürmesiyle, perşembe günü yıllık vergi öncesi karında beklentilerin biraz üzerinde yüzde 24'lük bir artış bildirdi.

İngiliz kurumsal, tüketici ve yatırım bankası, 31 Aralık'a kadar olan yıl için 8.11 milyar pound vergi öncesi kar bildirdi; bu rakam analistlerin tahminlerinin ortalaması olan 8.07 milyar poundun biraz üzerinde ve bir önceki yıl için bildirdiği 6.6 milyar pounddan daha yüksek.