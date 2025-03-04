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BlackRock, Panama'daki iki limana ortak oluyor

BlackRock-TiL Konsorsiyumu, CK Hutchison'un Panama'daki Balboa ve Cristobal limanlarındaki yüzde 90 hissesini 22,8 milyar dolara satın almak üzere prensipte anlaştı.

Haber Merkezi
AA
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BlackRock, Panama'daki iki limana ortak oluyor
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BlackRock-TiL Konsorsiyumu ile CK Hutchison'dan söz konusu anlaşmaya ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, konsorsiyumun, CK Hutchison'ın Panama'daki Balboa ve Cristobal limanlarının sahibi ve işletmecisi olan Panama Ports Company'deki yüzde 90 hissesinin satın alınması konusunda prensipte anlaşıldığı belirtilerek, satışın Panama hükümetinin onayına bağlı olarak ayrı bir süreçte ilerleyeceği bildirildi.

CK Hutchison'ın, 23 ülkede 43 limanı ve 199 rıhtımı kapsayan iştiraklerindeki yüzde 80 kontrol hissesini de yönetim kaynakları ve operasyon sistemleriyle birlikte konsorsiyuma devredeceği aktarılan açıklamada, ancak Hong Kong, Shenzhen ve Güney Çin veya Çin'deki herhangi bir limanın bu satışa dahil olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, satın alma işlemlerinin tamamlanmasının nihai sözleşmelerin imzalanması ve gerekli düzenleyici onayların alınması koşuluyla hızlandırılmış şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Anlaşmaya konu varlıkların değerinin 22,8 milyar dolar olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, nihai sözleşmelerin 2 Nisan'a kadar imzalanmasının beklendiği bildirildi.

CK Hutchison, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çin'in kontrol ettiği" iddiasıyla geri almak istediği Panama Kanalı'nın, Pasifik ve Atlantik girişlerindeki Balboa ve Cristobal limanlarını 20 yıldan uzun süredir işletiyordu.

Panama Kanalı'ndaki diğer limanlar ABD, Tayvan ve Singapurlu şirketlerin kontrolünde bulunuyor.

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