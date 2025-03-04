Avrupa borsalarında vergi etkisi: Sert düşüşle kapandı

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,14 azalarak 551,07 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,85 azalarak 8.047,92 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,27’lik düşüşle 8.759 seviyesinden tamamladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,41 değer kaybederek 37.736,16 Avrupa’nın en büyük ekonomik ekonomisine sahip Almanya'da ise DAX 40 endeksi yüzde 3,54 düşerek 22.326,81 seviyesinden kapandı.

DAX 40 endeksi Mayıs 2020'den beri en yüksek günlük düşüşü göstermesi dikkati çekti.

Avro/Dolar paritesi ise TSİ 20.50 itibarıyla yüzde 0,51 artarak 1,054 seviyelerinde işlem gördü.

Küresel ticaret savaşı endişeleri

Avrupa borsalarındaki sert düşüşte, yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerinin küresel bir ticaret savaşının kapısını aralaması etkili oldu.

ABD, iki komşu ülkeden gelen mallara yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri uygulamaya başladı. Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de iki katına çıkarılarak yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.

Uygulamadan etkilenen üç ülke misillemeyle karşılık vereceklerini duyururken ABD mallarına yönelik yeni tarifeler de açıklanmaya başladı. Yeni tedbirler ve karşı tedbirler ise yılda yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerindeki ticari malları etkiliyor.

Trump ayrıca Avrupa Birliği'nden ithal edilen mallarını da gümrük vergileriyle tehdit etti, ancak henüz herhangi bir gümrük vergisi uygulamadı.

Otomobil üreticilerin hisseleri sert düştü

ABD’nin söz konusu yeni vergilerinden en çok etkilenmesi beklenen sektörlerden biri olan otomotiv sektöründeki şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 5,41 düşüş gösterirken, Avrupa bankacılık endeksinde düşüş yüzde 3,80 oldu.

Alman otomobil üreticisi Volkswage’nin hisseleri yüzde 4,13, Dünyanın üçüncü büyük araç üreticisi Stellantis’in hisseleri yüzde 10,42 değer kaybetti.

Mercedes Benz hisseleri ise yüzde 4,81, Porsche hisseleri yüzde 5,82 ve BMW hisseleri yüzde 5,89 geriledi.

Alman menşeli lastik ve otomobil parçaları üreticisi Continental’ın hisseleri de yaklaşık yüzde 12 değer kaybetti.

Avrupa savunma sektöründeki bazı şirketlerin hisseleri yükselişini sürdürürken, Fransız-İngiliz uydu şirketi Eutelsat’ın hisseleri Ukrayna'ya ek internet erişimi sağlamak için Avrupa Birliği ile görüşmelerde bulunduğuna yönelik haberlerin ardından son 2 günde üç kat artış gösterdi.

ABD'nin yeni gümrük vergileri, Meksika'da üretim tesisleri ve ABD'de teslimat noktaları olan Alman araç üreticilerini ve tedarikçilerini etkiliyor.

Gergin havada kar satışları

Analistler, ABD ile Çin, Meksika ve Kanada arasında tırmanan gümrük vergisi anlaşmazlığı karşısında yatırımcıların hayal kırıklığına uğradığını belirterek, tarife anlaşmazlıklarının yanında “jeopolitik belirsizliklerin” “gergin bir havaya” ve “belirgin bir kar alımına” neden olduğunu ifade etti.

Bazı analistler, hisse senedi piyasalarının uzun zamandır olmadığı kadar “siyasi güdümlü” olduğunu ifade ederek, siyasi konuların baskınlığının pay piyasalarında dalgalanmalara karşı kırılganlığı artırdığı uyarısında bulundu.