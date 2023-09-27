BOJ üyeleri faiz konusunda ikiye bölündü

Japonya Merkez Bankası politika yapıcıları, ultra gevşek parasal ayarların sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikir olmakla birlikte, Temmuz ayı toplantı tutanaklarına göre merkez bankasının negatif faiz oranlarını ne kadar sürede sonlandırabileceği konusunda bölünmüş durumdalar.

BOJ'un 27-28 Temmuz tarihlerinde yaptığı politika kurulu toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, toplantıda üyelerinden birinin BOJ'un yüzde 2 enflasyon hedefine 2024 yılının ilk çeyreğinde ulaştığını görmenin mümkün olabileceğini söylediğini gösterdi.

Tutanaklara göre bir üye, BOJ'un negatif faiz oranı politikasını gözden geçirebilmesi için "daha gidilecek çok uzun bir yol" olduğunu söyledi.

Bir başka üye ise BOJ'un %2'lik enflasyon hedefine ulaşılmasının "açıkça görünür hale geldiğini" belirterek, hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının "Ocak-Mart 2024 döneminde" değerlendirilebileceğini ifade etti.

Tutanaklar, bazı üyelerin BOJ'un YCC'de yapılan değişikliklerin politikanın normalleşmesine yönelik bir adım olmadığını ya da gevşemeye sabırla devam etme duruşunda herhangi bir değişikliğe işaret etmediğini açıkça anlatması gerektiğini söylediğini gösterdi.

Tutanaklar, iyimser bir not olarak, dokuz üyeli kurulun bazı üyelerinin şirketlerin gelecek yıl ücret artışına devam etme olasılığının yüksek olduğunu söylediklerini de ortaya koydu.