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"Bu yıl Almanya'da ekonomik durgunluk yaşanabilir"

Alman hükümetinin bu yıl için ekonomik tahminini düşürdüğü ve artık yüzde 0,3 büyüme yerine durgunluk öngördüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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"Bu yıl Almanya'da ekonomik durgunluk yaşanabilir"
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Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet 2026 için artık Ocak ayındaki yüzde 1,1'lik tahmininden biraz daha düşük olan yüzde 1 civarında bir büyüme öngörüyor.

Habere göre, Ekonomi Bakanlığı tahminler sorulduğunda yorum yapmayı reddetti ve bunun yerine Perşembe günü planlanan yeni projeksiyonlar hakkında bir basın toplantısına atıfta bulundu.

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