"Bu yıl Almanya'da ekonomik durgunluk yaşanabilir"
Alman hükümetinin bu yıl için ekonomik tahminini düşürdüğü ve artık yüzde 0,3 büyüme yerine durgunluk öngördüğü bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet 2026 için artık Ocak ayındaki yüzde 1,1'lik tahmininden biraz daha düşük olan yüzde 1 civarında bir büyüme öngörüyor.
Habere göre, Ekonomi Bakanlığı tahminler sorulduğunda yorum yapmayı reddetti ve bunun yerine Perşembe günü planlanan yeni projeksiyonlar hakkında bir basın toplantısına atıfta bulundu.
Küresel Ekonomi