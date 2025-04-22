"Bu yıl Almanya'da ekonomik durgunluk yaşanabilir"

Handelsblatt gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hükümet 2026 için artık Ocak ayındaki yüzde 1,1'lik tahmininden biraz daha düşük olan yüzde 1 civarında bir büyüme öngörüyor.

Habere göre, Ekonomi Bakanlığı tahminler sorulduğunda yorum yapmayı reddetti ve bunun yerine Perşembe günü planlanan yeni projeksiyonlar hakkında bir basın toplantısına atıfta bulundu.