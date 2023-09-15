Capital Economics'ten 'zayıf ruble' değerlendirmesi

Capital Economics ekonomisti Liam Peach, Rusya Merkez Bankası'nın yüksek enflasyon nedeniyle politika faiz oranını 100 baz daha artırarak yüzde 13'e yükselttiğini ve rublenin zayıf kalmaya devam etmesiyle birlikte daha fazla faiz artışının muhtemel olduğunu söyledi.

Peach, "Rublenin baskı altında kalmaya devam etmesi ve enflasyon baskılarının artmaya devam etmesiyle birlikte, önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artırımı yapılabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Capital Economics, Rusya MB'den yılsonuna kadar 150 baz puanlık ek faiz artışı öngörüyor.