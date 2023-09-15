Rusya'dan faiz hamlesi

Rusya Merkez Bankası enflasyondaki artışın ve rubledeki değer kaybının önüne geçmek için faiz artırımına yöneldi.

Banka, gösterge faiz oranını 100 baz puan artırarak yüzde 12'den yüzde 13,00'a çıkardı. Beklentiler de faizin yüzde 13,00'a yükseltileceği yönündeydi.

Rusya MB faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada, "Rus ekonomisinde enflasyonist baskılar çok yüksek olmaya devam ediyor. Sıkı para politikası şartları uzun bir süre devam ettirilecek" dedi.

Banka, gelecek toplantılarda daha fazla faiz artırımına ihtiaç olup olmayacağını değerlendireceklerini de vurguladı.

Rusya Merkez Bankası'nın güncellenen tahminine göre yıllık enflasyon 2023'te yüzde 6,0-7,0 seviyesinde kalacak. İzlenen para politikası dikkate alındığında yıllık enflasyonun 2024'te yüzde 4'e döneceği ve bundan sonra da bu seviyelere yakın seyredeceği öngörülüyor.

CBR, temel senaryosunda GSYH büyüme oranının 2023'te yüzde 1,5-2,5, 2024'te yüzde 0,5-1,5, 2025'te yüzde 1,0-2,0 ve 2026'da yüzde1,5-2,5 olacağını tahmin ediyor.