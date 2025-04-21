Çin, ABD özel sermaye yatırımlarından geri çekiliyor



Konu hakkında bilgi sahibi yedi özel sermaye yöneticisine FT'ye verdikleri bilgilere göre, devlet destekli fonlar son haftalarda ABD merkezli özel sermaye şirketlerinin fonlarına yatırım yapmaktan geri çekiliyor.

Üç kişi, bu hamlelerin Çin hükümetinden gelen baskılara yanıt olarak geldiğini söyledi.

Bazı yöneticiler, Çinli fonlardan bazılarının, ABD şirketlerine yapılan özel sermaye yatırımlarından, bu yatırımlar başka bir yerde bulunan satın alma grupları tarafından yapılsa bile, dışlanmak istediklerini de sözlerine ekledi. ABD'ye yönelik yaklaşım değişikliği, Çin'in son üç hafta içinde açıklanan ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticareti önemli ölçüde kısıtlama tehdidi oluşturan ABD gümrük vergilerinin yükünü taşıdığı bir dönemde geldi.

Trump, Çin ihracatına yüzde 145'e varan yeni gümrük vergileri getirirken Pekin de buna yüzde 125'lik gümrük vergileriyle misilleme yaptı.

Çok sayıda satın alma yöneticisi, Çinli yatırımcıların ticaret savaşının başlamasından bu yana ABD özel sermayesine yaklaşımlarını değiştirdiklerini söyledi. Bu kişiler artık ABD'li firmalara yeni fon taahhüdünde bulunmayacaklarını söylerken, henüz nihai bir taahhütte bulunmadıkları durumlarda bazılarının yapmayı planladıkları tahsisatlardan vazgeçtiklerini de sözlerine ekledi.

Ayrıntıları bilen iki kişiye göre, China Investment Corporation geri çekilen devlet destekli fonlar arasında yer alıyor. Söz konusu kişiler, diğer Çinli fonların da geri çekildiğini söyledi. Son yıllarda, Çin egemen varlık fonları Blackstone, TPG ve Carlyle Group dahil olmak üzere ABD'nin en büyük özel sermaye gruplarının çoğuna milyarlarca dolar akıttı.