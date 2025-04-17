  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayabilir
Takip Et

Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayabilir

Nomura analistleri, Çin'in GSYH büyümesinin ikinci çeyrekte önemli ölçüde yavaşlayacağını öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayabilir
Takip Et

"Ülkenin ekonomik genişlemesi, 1Ç'de ihracatın önden yüklenmesi gibi faktörler nedeniyle yavaşlayabilir" diyen analistler, Trump'ın son gümrük vergilerinin Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın büyük bir kısmını durdurabileceğini ve bunun da yakın gelecekte büyüme üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini belirtti.

Analistler, Pekin'in ABD'ye ihracat kaybını iç taleple telafi etme çabalarını artıracağını, ancak bunun oldukça zor olabileceğini söyledi.

Çin'de devam eden emlak krizinin ve ticaret savaşının da ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade eden analistler, kötüleşen ABD-Çin ilişkilerinin ülkenin emlak sektörüne daha fazla darbe vurmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

Japonya'nın ihracatı 6 aydır artıyorJaponya'nın ihracatı 6 aydır artıyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Japonya, ABD ile ticaretinde 63 milyar dolar fazla verdi
Japonya, ABD ile ticaretinde 63 milyar dolar fazla verdi
Japonya'nın ihracatı 6 aydır artıyor
Japonya'nın ihracatı 6 aydır artıyor
Temu ve Shein'dan vergi zammı: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor mu? Dikkat çeken açıklama
Temu ve Shein'dan vergi zammı! Dikkat çeken açıklama
Trump: Japon yetkililerle tarifeler konusunda büyük ilerleme sağlandı
Trump: Japon yetkililerle tarifeler konusunda büyük ilerleme sağlandı
Uluslararası piyasalardan esen kusursuz fırtına
Uluslararası piyasalardan esen kusursuz fırtına
Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Acelemiz yok
Fed Başkanı Powell'den faiz mesajı: Acelemiz yok