Çin ekonomisinde büyüme yavaşlayabilir

"Ülkenin ekonomik genişlemesi, 1Ç'de ihracatın önden yüklenmesi gibi faktörler nedeniyle yavaşlayabilir" diyen analistler, Trump'ın son gümrük vergilerinin Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın büyük bir kısmını durdurabileceğini ve bunun da yakın gelecekte büyüme üzerinde daha fazla baskı yaratabileceğini belirtti.

Analistler, Pekin'in ABD'ye ihracat kaybını iç taleple telafi etme çabalarını artıracağını, ancak bunun oldukça zor olabileceğini söyledi.

Çin'de devam eden emlak krizinin ve ticaret savaşının da ekonomiyi olumsuz etkilediğini ifade eden analistler, kötüleşen ABD-Çin ilişkilerinin ülkenin emlak sektörüne daha fazla darbe vurmasının beklendiğini sözlerine ekledi.