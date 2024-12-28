  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi
Takip Et

Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, yılın ilk üç çeyreğinde 241,3 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi
Takip Et

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Eylül 2024 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Buna göre dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 9 ayda 241,3 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 518,3 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 181,5 milyar dolar açık, yatırımlarda 105,6 milyar dolar açık ve cari transferlerde 10,2 milyar dolarlık fazla kaydedildi.

Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 1,8 oldu.

Apple’a soğuk duş: 3 iPhone resmen satıştan kaldırıldı, AB ülkelerinde artık satılamayacakApple’a soğuk duş: 3 iPhone resmen satıştan kaldırıldı, AB ülkelerinde artık satılamayacakTeknoloji

 

Çin’de bazı metallerde ithalat tarifeleri düşecekÇin’de bazı metallerde ithalat tarifeleri düşecekEmtia Haberleri

 

Küresel Ekonomi
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "borç limiti" uyarısı
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "borç limiti" uyarısı
ÖTV’nin yüzde 155’i kadar vergi alınacak: İran plakalı ticari taşıtlara yakıt misillemesi
ÖTV’nin yüzde 155’i kadar vergi alınacak: İran plakalı ticari taşıtlara yakıt misillemesi
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
Avrupa'da doğal gaz fiyatı yükseldi
En çok otomobil üreten 30 ülke belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Otomobil üretiminde Türkiye kaçıncı sırada?
Ukrayna, Suriye'ye 500 tonluk buğday unu gönderdi
Ukrayna, Suriye'ye 500 tonluk buğday unu gönderdi
Çin'de devlet şirketlerinin kârı yatay
Çin'de devlet şirketlerinin kârı yatay