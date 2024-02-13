Çin, karbon emisyonlarının zirvesine planlanandan önce çıkacak

CGTN TÜRK'ün haberine göre, "Küresel enerji sektöründeki gelişmeleri izleyen uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin’in 2023 elektrik talebi artışının bütünüyle yeni kurulan temiz enerji kapasitesi aracılığıyla karşılanmış olduğunu ve bunun da ülke tarihinde ilk kez vuku bulduğunu ortaya çıkardı. Bu, IEA’ya göre, Çin’in kömür ile çalışan enerji tesislerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının önümüzdeki yıllardan itibaren düşeceği anlamına geliyor.

Çin’in yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi, 2023 yılında 1,45 milyar kilovatı aştı. Bu miktar ülkenin toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 50 kadar üzerinde. Bu veriler, örneğin Çin’deki emisyonları uydu ile görüntüleyen Birleşik Krallık’taki sivil toplum kuruluşu Transit Zero gibi üçüncü taraf kuruluşlarının verileriyle de örtüşüyor."