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Küresel otel zincirlerinin Türkiye'ye ilgisi sürüyor

Küresel otel zincirleri ve gruplarının Türkiye’ye olan ilgisi devam ediyor. Son beş yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, iki yıllık salgın molasına rağmen 67’ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Küresel otel zincirlerinin Türkiye'ye ilgisi sürüyor
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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023’ü açıkladı. Araştırmaya göre, otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor.

Son beş yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık COVID-19 salgını molasına rağmen artışını sürdürerek 67’ye yükseldi.

Bu özelliği ile Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

722 tesiste 157 bin oda

Zincir ve grup otellerin 46’sı yerli ve 21’i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisindeki oda sayısı ise 157 bin 495’e ulaştı. 2019 yılında yine TÜROB’un araştırmasına göre, 57 adet zincir ve grup otel ve bunlara bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu. 2023 yılında tesis sayısında 95 ve oda sayısında da 12 bin 45 artış gözlemlendi.

Şehirler otel, kıyılar oda sayısında lider

Araştırmada tesisler, "şehir oteli" ve "resort oteli" olarak ayrıldı. Bunlardan 74 bin 343 oda sayısıyla 471'inin "şehir oteli" ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251'inin "resort oteli" olduğu belirlendi. Otellerin 221’i İstanbul’da, 155’i Antalya’da, 73’ü de Muğla’da yer alıyor.

Söz konusu 722 tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında, 321'i franchise, 257'si owner (mal sahibi), 79'u management (yönetim) ve 65'i lease (kiralama) oldu.

“Her zaman cazip sektör"

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye'de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğunu dile getirdi.

Eresin, "Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul, turizm yatırımları için hala dünyanın en cazip şehirleri arasında." ifadelerini kullandı.

“Yerli zincirlerin yurt dışına açılması desteklenmeli"

Yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğini belirten Eresin, şunları kaydetti: "İşletme tiplerindeki ayrım fazlasıyla karıştırılıyor ancak özellikle belirtmek isterim ki bütün bu işletme tiplerinde yatırımcı çoğunlukla Türk firması oluyor. Otelini kendi markası ile işleten yatırımcılar dışında, bazı yatırımcılar oteli açmadan önce, yerli veya yabancı bir zincirin isim hakkını alarak oteli o yabancı isimle kendi işletiyor ya da işletmesini tamamen yerli veya yabancı markanın işletebilmesi için sözleşme yapıyor. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız husus, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalara yurt içinde ve özellikle yurt dışında destek verilebilmeli ve bu başarılarını yurt dışına taşıma imkanı oluşturulmalı. Şu anda Turquality’den konaklama sektörünün yararlanma şartları zor. Çok başarılı yerli otel zincirlerimiz var. Yerli markaları özellikle yurt dışı projelerini hayata geçirebilmeleri için daha fazla destek olup, öne çıkarabilmeliyiz."

TÜROB araştırmasına göre, Türkiye’de zincir&grup oteller ve tesis/oda sayıları şöyle:

Sıra No

ZİNCİR / GROUP ADI

TESİS SAYISI

ODA SAYISI

1

WYNDHAM HOTELS

105

15.368

2

HILTON WORLDWIDE

77

13.873

3

ACCOR HOTELS

62

13.233

4

MARRIOTT

44

7.674

5

RADISSON HOTEL GROUP

33

4.876

6

IHG (InterContinental Hotels Group)

30

5.383

7

DEDEMAN INTERNATIONAL

25

3.241

8

ANEMON HOTELS

24

2.355

9

CORAL GROUP HOTELS

20

3.867

10

CRYSTAL HOTELS

16

8.139

11

TUI HOTELS & RESORTS

16

6.801

12

TITANIC HOTELS

10

3.306

13

KAYA HOTELS

10

2.848

14

THE GREEN PARK

10

2.179

15

DİVAN GRUBU

10

1.338

16

ELITE WORLD HOTELS

9

2.141

17

ORKA HOTELS

9

1.250

18

SELECTUM HOTELS & RESORTS

8

3.719

19

PALOMA HOTELS

8

2.548

20

BARUT HOTELS

8

2.375

21

DELPHIN HOTELS

7

4.060

22

LİMAK HOTELS

7

2.305

23

EFTALIA HOTELS

6

2.628

24

KİRMAN HOTELS

6

2.456

25

JURA HOTELS

6

1.284

26

LARISSA HOTELS

6

1.214

27

THE MARMARA HOTELS

6

1.138

28

AKKA HOTELS

6

1.118

29

CACTUS HOTELS

6

1.061

30

D. HOTELIER (Doğuş Group)

6

533

31

PALM WINGS HOTELS

5

1.345

32

POINT HOTELS

5

1.311

33

MARTI HOTELS

5

1.067

34

HYATT HOTELS

5

1.023

35

DOSSO DOSSI HOTELS

5

500

36

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

5

409

37

YAŞMAK HOTELS COLLECTION

5

246

38

VOYAGE HOTELS

4

1.528

39

NG HOTELS

4

1.469

40

ROBINSON CLUB

4

1.354

41

SÜRAL HOTELS

4

1.236

42

IC HOTELS

4

1.159

43

SENTIDO HOTELS

4

1.130

44

RICHMOND HOTELS

4

813

45

AVANTGARDE COLLECTION

4

336

46

CLUB MED

3

1.735

47

PRINCE GROUP

3

1.525

48

LIBERTY HOTELS

3

1.523

49

MAXX ROYAL RESORTS

3

1.462

50

MP HOTELS

3

1.382

51

PAPILLON HOTELS

3

1.214

52

GLORIA HOTELS

3

1.177

53

GRAND YAZICI

3

1.020

54

IP HOTELS

3

1.018

55

ASKA HOTELS

3

966

56

KEMPINSKI HOTELS

3

673

57

ROTANA HOTELS & RESORTS

3

564

58

BARCELO HOTELS

3

515

59

TAKSİM INTERNATIONAL GROUP HOTELS

3

508

60

ERESİN HOTELS

3

349

61

ARTS HOTELS

3

331

62

G HOSPITALITY

3

311

63

CORENDON HOTELS & RESORT

2

1.256

64

FOUR SEASONS

2

236

65

MANDARIN ORIENTAL

2

220

66

SHANGRI LA

1

186

67

SOHO HOUSE

1

87